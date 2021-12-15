Упавшая крыша ТЦ в Мексике насмерть задавила покупателя

Крыша торгового центра Plaza Otay в мексиканском городе Тихуана обрушилась прямо на посетителей. Один человек погиб, шестеро с травмами доставлены в больницу, пишет xeu.mx.

Инцидент случился в дневное время 14 декабря. Благодаря рабочему дню посетителей в торговом центре было немного. Очевидцы рассказали, что одной женщине удалось убежать, когда раздался громкий треск над головой, и кровля начала оседать на людей.

Сотрудники экстренных служб вывели из здания почти 300 человек, опасаясь, что крыша может упасть и в других частях ТЦ. По предварительной информации, причиной происшествия стали ливни с грозами, бушующие на северо-западе Мексики.

Тихуана, Наталья Рязанова

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