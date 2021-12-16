Несмотря на противодействие Украины и США Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма принята Генассамблеей ООН, – сообщает РИА Новости.

130 стран проголосовали за документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Воздержались 49 стран. США и Украина проголосовали «против».

В Резолюции говорится, что она решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, – в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Также в документе рекомендуется принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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