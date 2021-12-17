Старейший Герой СССР умер в Белоруссии

В Белоруссии умер старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ветерану было 105 лет, сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью. Полковник в отставке Василий Мичурин являлся участником советско-финской и Великой Отечественной войн», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Василий Мичурин получил звания Героя Советского Союза в возрасте 24 лет. Он был награжден за подвиг, совершенный в феврале 1940 года в бою на Карельском перешейке.

Минск, Наталья Рязанова

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