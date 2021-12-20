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Понедельник, 20 декабря 2021, 16:16 мск

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Давосский форум отложили из-за распространения «омикрона»

Фото: pixabay.com

Проведение Всемирного экономического форума в Давосе, намеченного на 17-21 января, отложили на лето из-за «омикрон»-штамма коронавируса.

«Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи… Всемирный экономический форум отложит свое ежегодное собрание в Давосе (Швейцария) в свете сохраняющейся неопределенности в отношении вспышки вируса «омикрон», – говорится в сообщении на сайте ВЭФ. Ежегодное собрание запланировано на начало лета.

Надо отметить, что экономический форум отменяется уже второй год подряд. Каждый раз такое решение связано с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день выявленный в ноябре в ЮАР «омикрон»-штамм распространился в 90 странах мира. Ученые считают его более заразным, чем «дельта»-вариант ковида, и говорят о снижении эффективности вакцин в отношении «омикрона».

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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