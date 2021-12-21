В Японии повесили троих преступников

В Японии казнили троих приговоренных к смерти преступников. Приказ о повешении отдал министр юстиции Ёсихиса Фурукава. Об этом сообщает телеканал NHK.

Преступников лишили жизни через повешение. Это первая смертная казнь в стране за последние три года. В 2019 году в Японии был повешен гражданин Китая, которого обвинили в убийстве японской семьи.

Известно, что один из казненных сегодня совершил убийство семи человек из двух семей в 2004 году. Жертвы убийцы, страдающего психическими расстройствами, проживали по соседству с ним.

Кроме того, были повешены двое мужчин, которые в 2003 году ограбили зал игровых автоматов в префектуре Гумма и убили сотрудника.

В настоящее время смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Приговоры приводятся в исполнение только после письменного приказа министра юстиции страны. Как правило, это происходит спустя много лет после вынесения вердикта о высшей мере наказания.

Токио, Зоя Осколкова

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