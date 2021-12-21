Фермер подобрал бездомных котят, оказавшихся леопардами

Индийский фермер спас от голодной смерти несколько котят и принес их домой. Оказалось, что малыши вовсе не являются потомством домашней кошки.

Житель штата Мадхья-Прадеш нашел на своем поле маленьких котят и забрал их домой, решив, что животные пострадали от пришедших в регион холодов. Дома выяснилось, что кошки не мяукают, а только рычат. Кроме того, малыши оказались невероятно прожорливыми.

Мужчина позвал соседей и показал им найденышей. Люди сразу же узнали в котятах маленьких леопардов.

Фермер обратился в правоохранительные органы, которые в свою очередь связались с департаментом леса и дикой природы штата. Специалисты подтвердили, что подобранные кошки – детеныши леопарда, и забрали их в питомник.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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