В Мьянме десять человек погибли, 100 пропали под оползнем в нефритовом карьере

Как минимум 100 человек официально числятся пропавшими без вести после схода оползня в Мьянме. По разным данным, смерть от одного до десяти человек официально подтверждена.

Инцидент произошел около 4:00 часов утра в карьере по добыче нефрита около городка Пхакан в штате Качин. В карьере уже находились рабочие и представители компании-подрядчика. Потоками земли и камней засыпало по меньшей мере 100 человек.

По оценкам спасателей, большинство пострадавших вместе с селевыми массами могли оказаться в озере рядом с карьером. Ведется поисково-спасательная операция, передает Dinakaran.com.

Нейпьидо, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»