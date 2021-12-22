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Среда, 22 декабря 2021, 10:40 мск

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В Мьянме десять человек погибли, 100 пропали под оползнем в нефритовом карьере

Фото: twitter.com/dokuz8haber

Как минимум 100 человек официально числятся пропавшими без вести после схода оползня в Мьянме. По разным данным, смерть от одного до десяти человек официально подтверждена.

Инцидент произошел около 4:00 часов утра в карьере по добыче нефрита около городка Пхакан в штате Качин. В карьере уже находились рабочие и представители компании-подрядчика. Потоками земли и камней засыпало по меньшей мере 100 человек.

По оценкам спасателей, большинство пострадавших вместе с селевыми массами могли оказаться в озере рядом с карьером. Ведется поисково-спасательная операция, передает Dinakaran.com.

Нейпьидо, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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