В США из фонда помощи в пандемию украли 100 млрд долларов

Из американского фонда помощи в пандемию украли около 100 млрд долларов. Деньги предназначались для поддержки безработных. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Секретную службу США.

По данным газеты, из фонда объемом около 3,4 трлн долларов были украдены около 3% средств. На время расследования были заморожены около 1,2 млрд долларов, выделенные правительством. В общей сложности возбуждено более 900 уголовных дел о мошенничестве, связанных с пандемией.

Кроме того, Управление Генерального инспектора США пришло к выводу, что около 40 млрд долларов, предназначенные для выплаты пособий по безработице, были потрачены впустую. Так 42 штата не сообщили о переплатах, еще около половины не проводили необходимых проверок для выявления ненадлежащих платежей.

По всей видимости, такие проблемы с программой господдержки были вызваны недостаточным количеством персонала и устаревшими технологиями, которые препятствовали обнаружению мошеннических платежей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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