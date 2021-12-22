Пьяные попугаи затерроризировали жителей австралийского города

В Австралии попугаи переели перебродившего манго и ведут себя неадекватно. Об этом сообщает The Fox Melbourne.

На нетрезвых птиц жалуются жители города Брум, штат Западная Австралия. По их словам, краснокрылые попугаи летают по непредсказуемой траектории, залетают в окна, а затем бродят по жилищу или валяются на полу.

Ветеринарам принесли уже как минимум шестерых упившихся в стельку птиц. Медики оказали помощь попугаям, но, учитывая хороший урожай манго, пострадавших пернатых может быть намного больше.

По словам врачей, это нормальное поведение для краснокрылых попугаев, которые любят манго. Однако ветеринары опасаются, что множество птиц могут погибнуть. В нетрезвом состоянии они становятся легкой добычей для хищников и даже домашних кошек.

Сидней, Зоя Осколкова

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