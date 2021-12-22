Жители Великобритании наблюдали редчайшую «призрачную радугу»

Жители сразу нескольких графств Великобритании наблюдали редкое природное явление, известное как туманная радуга. Об этом сообщает BBC.

Снимками бесцветной «призрачной радуги» поделились в социальных сетях жители британских графств Норфолк, Суффолк и Эссекс. Фотографии они сделали в минувшие выходные.

По словам метеорологов, погодные условия сложились такие, что низкая облачность и туман у побережья стали намного тоньше. Это позволило солнечным лучам пробиться сквозь них. В результате появилась туманная радуга.

Дело в том, что капельки воды в облаках тумана слишком мелкие, чтобы свет окрасил радугу в яркие цвета, воспринимаемые человеческим глазом.

Лондон, Зоя Осколкова

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