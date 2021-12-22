Китай ограничил религиозную пропаганду в интернете

Китайским государственным управлением по делам религий, администрацией киберпространства, министерством промышленности и информационных технологий, министерством общественной безопасности и министерством государственной безопасности принято решение ввести в КНР запрет на создание онлайн-сервисов на религиозную тематику. Ограничение коснется также зарубежных организаций и физических лиц, – сообщает издание Global Times.

Сообщается, что в Китае к публикации в сети интернет отныне запрещены тематические материалы, подстрекающие к подрыву государственной власти, нарушающие принцип суверенитета или побуждающие несовершеннолетних исповедовать какую-либо религию. Под запрет также попадает трансляция религиозных церемоний в прямой эфире и сбор денежных средств от имени религиозных сообществ в интернете.

Новая мера вступит в силу с 1 марта 2022 года. Согласно новым требованиям китайские организации и физические лица должны получать разрешение на создание и ведение религиозных сайтов в провинциальных департаментах по делам религий.

Имея разрешение, «сертифицированные» государством религиозные организации и физлица могут проповедовать свои доктрины в интернете, но только те, что способствуют «социальной гармонии и цивилизации», и побуждают религиозных людей быть патриотами. Свою деятельность они могут вести только через свои собственные специализированные веб-сайты, приложения или форумы, одобренные законом. Участники сервисов должны обязательно зарегистрироваться, используя свои настоящие имена.

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»