Австралийца обвинили в убийстве десятков коал

Жителю Австралии предъявили обвинения по более чем 250 преступлениям в отношении коал. Лесозаготовщики, расчищая территорию, сносили деревья вместе с животными на них.

Трагедия произошла в штате Виктория в феврале 2020 года. Зоозащитники обнаружили почти две сотни израненных коал. 21 животное погибло, 49 были настолько травмированы, что их пришлось усыпить. 70 коал удалось вылечить и выпустить в дикую природу.

Коалы относятся к охраняемым видам. Власти называют произошедшее «массовой резней».

В ходе расследования выяснилось, что владелец участка и подрядчик не потрудились убрать животных. Деревья сносили бульдозером, пока коалы находились на ветках. Некоторые погибли мгновенно, многие получили переломы и другие травмы.

Судебные разбирательства запланированы на февраль 2022 года. Обвиняемому грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

Сидней, Зоя Осколкова

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