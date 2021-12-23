У католиков всего мира начался сочельник

У католиков, протестантов и последователей большинства Православных церквей по всему миру в эту пятницу наступил особо торжественный день – сочельник, который предшествует празднику Рождества.

Как сообщает Интерфакс, почти в во всем мире Рождество состоится с учетом ограничений против коронавируса COVID-19. Так, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что до Нового года новые ограничения вводиться не будут, однако он не исключил ужесточения противовирусных мер в 2022 году. Тем не менее, традиционные гуляния, которые обычно проходят на Трафальгарской площади в Лондоне, были отменены. В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 119 789 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 11 769 921.

В Германии введут новые строгие меры против COVID-19, в том числе запрет на посещение спортивных и культурных мероприятий, однако они вступят в силу уже после рождественских празднований. За весь период пандемии в стране было выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 109 тыс. смертей от заболевания.

Во Франции по предварительным расчетам около 500 тыс. человек проведут Рождество в самоизоляции. С 16 декабря число новых случаев заражения вирусом превышало 50 тыс. ежедневно, а 22 декабря сообщалось о 84,2 тыс. случаях за сутки. Все эти люди будут вынуждены встретить Рождество в одиночестве, поскольку, согласно французским законам, все граждане, сдавшие положительный тест, обязаны провести на самоизоляции 10 дней.

В католическом мире Рождество отмечают 25 декабря. Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января – по юлианскому календарю.

Ватикан, Иван Бабурин

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