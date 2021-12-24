При пожаре на пароме в Бангладеш погибли десятки человек

В Бангладеш произошел пожар на пароме вместимостью более тысячи человек. По предварительным данным, погибли не менее 27 пассажиров, около ста госпитализированы.

Судно шло по маршруту по реке Суганда. Паром покинул столицу Дакку и направлялся в южный округ Баргуна, когда в машинном отделении вспыхнул пожар, передает BNO News.

В настоящее время известно о 27 погибших. Более 100 человек были доставлены в районную больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии. На борту судна находились порядка тысячи человек.

Спасаясь от огня, люди прыгали в воду. Число погибших и раненых может увеличиться, так как многие числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается. Также устанавливаются причины возгорания.

Дакка, Зоя Осколкова

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