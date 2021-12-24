Covid-19 у персонала привел к отмене более 200 авиарейсов в США

Крупные перевозчики в США отменили более 200 перелетов в канун Рождества из-за нехватки персонала. Быстрое распространение омикрон-штамма затронуло экипажи и обеспечивающий полеты персонал.

«На пятницу отменено около 120 рейсов. Общенациональный всплеск заражения «Омикроном» сказался на наших экипажах. Мы заранее уведомляем пострадавших клиентов», – цитирует заявление компании United Airlines издание The Hill.

Авиакомпания Delta также отменила около 90 перелетов по аналогичным причинам. Руководство пыталось избежать отмен, перенаправляя самолеты на маршруты, оставшиеся без судов, и заменяя членов экипажа. 24 декабря компания признала, что «исчерпала все возможности и ресурсы».

В США наиболее загруженными являются несколько дней до католического Рождества и 2-3 января, когда американцы отправляются на каникулы или возвращаются после выходных.

По данным издания, суточная заболеваемость в США несколько дней держится на уровне более 200 тыс. случаев. Специалисты списывают это на очень высокую заразность омикрон-штамма.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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