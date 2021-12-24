Одобрен бюджет ООН на 2022 год

Пресс-служба ООН сообщает, что Генеральная Ассамблея утвердила в пятницу, 24 декабря, ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 млрд. В 2021 году бюджет организации составил $3,231 млрд.

Также в сообщении говорится, что кроме бюджета, Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами.

Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.

Следует отметить, что в апреле 2021 года Россия внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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