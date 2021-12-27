Сильный снегопад в США вызвал транспортный коллапс

В США снежный шторм стал причиной перекрытия главных автомагистралей, массовых аварий и многокилометровых пробок. Об этом сообщает Associated Press.

Снегопад обрушился на штаты Калифорния и Невада. В городе Рино три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на трассе, где водители жаловались на ограниченную видимость. По словам синоптиков, путешествие по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней.

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение для озера Тахо. «Ожидайте серьезных задержек при поездках по всем дорогам», – говорится в сообщении службы в твиттере.

Департамент транспорта Калифорнии также закрыл многие другие дороги, предупредив автомобилистов. Тем временем, на юге штата наблюдается дождливая погода, ливни провоцируют сход оползней. Штормовой ветер валит деревья и обрывает линии электропередач.

Рино, Зоя Осколкова

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