российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:07 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Сильный снегопад в США вызвал транспортный коллапс

В США снежный шторм стал причиной перекрытия главных автомагистралей, массовых аварий и многокилометровых пробок. Об этом сообщает Associated Press.

Снегопад обрушился на штаты Калифорния и Невада. В городе Рино три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на трассе, где водители жаловались на ограниченную видимость. По словам синоптиков, путешествие по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней.

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение для озера Тахо. «Ожидайте серьезных задержек при поездках по всем дорогам», – говорится в сообщении службы в твиттере.

Департамент транспорта Калифорнии также закрыл многие другие дороги, предупредив автомобилистов. Тем временем, на юге штата наблюдается дождливая погода, ливни провоцируют сход оползней. Штормовой ветер валит деревья и обрывает линии электропередач.

Рино, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Захарова назвала иск против России в ВТО оценкой глупости ЕС / Работники Apple призвали покупателей не брать гаджеты компании / Covid-19 у персонала привел к отмене более 200 авиарейсов в США / «США продолжают наступать на те же самые грабли»: бойкот Олимпиады в Пекине вредит всем / «Он предложил – мы ответили»: Путин сообщил о реакции Байдена на планы о переговорах по гарантиям безопасности / Дональд Трамп спрогнозировал «невиданный взрыв» на рынке криптовалют / В США официально одобрена таблетка Pfizer от Covid-19 / Захарова назвала нарушением правил ВТО антироссийские санкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,