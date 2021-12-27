В Китае отловили большинство беглецов причастных к оргпреступности

Правоохранительные органы Китая в рамках общенациональной кампании на настоящий момент задержали большинство скрывающихся от правосудия лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступности, – сообщает Синьхуа со ссылкой на официальные источники.

В документе Государственной канцелярии КНР по борьбе с организованной преступностью сообщается, что по состоянию на 26 декабря, в Китае были задержаны 610 из 680 беглых подозреваемых в организованной преступности.

Сообщается также, что в 2018 году Китай запустил трехлетнюю кампанию по поимке скрывающихся от правосудия лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступности. После ее завершения некоторые беглецы все еще оставались на свободе.

Как отмечается в документе, в целях привлечения к ответственности укрывающихся от правосудия лиц канцелярия определила данных их как главных объектов преследования в рамках регулярно проводимых операций по борьбе с организованной преступностью.

Пекин, Иван Бабурин

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