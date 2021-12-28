Власти Японии одобрили программу помощи одиноким людям

Правительство Японии одобрило программу помощи одиноким гражданам. Японцам без семьи предложат психологические консультации, помощь в иске друзей или работы.

В рамках программы будут создаваться площадки, где одинокие люди смогут найти товарищей для общения. Безработным предложат вакансии, и всем желающим – психологическую помощь. Власти намерены узнать, сколько в стране точно одиноких людей. По всей стране проведут перепись, и по ее итогам определят, какому количеству японцев нужна помощь от одиночества, передает NHK.

Власти Японии озаботились сохранением населения на фоне низкой рождаемости и большого числа самоубийств. В 2020 году из жизни добровольно ушли более 21 тыс. японцев, почти на тысячу больше 2019 года. впервые за 11 лет этот показатель начал расти. В правительстве появился отдельный пост министра по делам одиноких жителей.

Токио, Наталья Рязанова

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