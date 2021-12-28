В Черногории мужчина угрожает взорвать банк

В Черногории мужчина забаррикадировался в здании банка и угрожает его взорвать. Он требует выплаты денег сотрудникам предприятия, где работали его родители.

Как сообщает CDM, захват произошел в городе Баре. Мужчина по имени Эдин Бегзич находится в банке NLB. Отмечается, что сотрудников кредитной организации в отделении нет. Полиция перекрыла все близлежащие улицы. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

Перед тем, как пойти на преступление, Бегзич записал видеообращение. Он утверждает, что основательно подготовился, у него при себе есть противогаз, бронежилеты, коктейли Молотова, пистолет с патронами и два самодельных взрывных устройства.

«Верните деньги, которые вы украли из работников компании Primorke», – требует мужчина. Он заявил, что будет держать банк под контролем, пока не будет выплачен последний цент с процентами за 12 лет. «Я намерен бороться до конца», – подчеркнул захватчик.

Бегзич также обратился к лидерам правительства Дритану Абазовичу, Алексе Бечич и премьер-министру Черногории Здравко Кривокапичу, призвав их поучаствовать в решении проблемы.

Подгорица, Зоя Осколкова

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