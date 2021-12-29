В Норвегии из-за атаки хакеров приостановили выпуск газет

В Норвегии выход ряда печатных изданий был приостановлен из-за хакерской атаки. Об этом сообщила на своем сайте ведущая медиагруппа страны Amedia.

По данным компании, массированной атаке подверглись в ночь на 28 декабря многие из центральных компьютерных систем Amedia. «Интернет-издания выходят в обычном режиме, однако бумажные издания в среду не выходят», – говорится в сообщении.

Системы публикации бумажных изданий, анонсов и система подписки не работают, как должны. В компании не исключают того, что в руки злоумышленников попали данные пользователей. Впрочем, среди похищенных сведений нет паролей и банковских данных подписчиков.

Руководство группы намерено обратиться в правоохранительные органы.

Осло, Зоя Осколкова

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