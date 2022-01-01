В Индии 12 человек погибли во время давки на празднике

Более 12 человек погибли в результате давки во время религиозного праздника в Индии. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Инцидент произошел в индийском штате Джамму и Кашмир. Верующие собрались возле усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра. По традиции в первый день нового года сюда приходят сотни тысяч людей.
По данным полиции, причиной давки стал конфликт среди паломников. По предварительной информации, 12 человек погибли из-за полученных травм, еще 20 потребовалась помощь медиков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал выплатить компенсации семьям погибших. Родственники жертв давки получат по 200 тысяч рупий.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube