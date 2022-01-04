Председатель КНР подписал приказ о мобилизации вооруженных сил

Приказ о мобилизации для подготовки вооруженных сил подписал Си Цзиньпин во вторник, 4 января. Как отмечает издание Синьхуа, это первый приказ Центрального военного совета (ЦВС) в 2022 году.

В приказе, подписанном Си Цзиньпином, объявлено о начале боевой подготовки на 2022 год. В тексте документа отмечается, что «воинские части и подразделения вооруженных сил КНР обязаны «решительно выполнять планы и инструкции ЦК КПК и ЦВС. Необходимо четко понимать меняющуюся ситуацию относительно национальной безопасности и вооруженной борьбы, говорится в приказе».

Кроме того, вооруженным силам Китая вменяется в обязанность «внимательно следить за изменениями в технологиях, войнах и противниках, прилагать все усилия для улучшения сочетания подготовки с боевыми действиями, продвижения систематического обучения и использования науки и техники для подготовки элитных войск, способных и искусных в бою.

Согласно приказу, все китайские офицеры и солдаты должны развивать боевой дух, «не бояться ни трудностей, ни смерти», а также проходить подготовку «усердным, научным и безопасным образом» для повышения своих командных и боевых способностей. Также военнослужащим КНР приказано «укреплять боевой стиль».

Пекин, Иван Бабурин

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