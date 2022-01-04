В Афганистане талибы* обезглавливают манекены в магазинах одежды

Афганское министерство добродетели и борьбы с пороком объявило греховным идолопоклонством демонстрацию манекенов в магазинах. Агентство Associated Press опубликовало кадры, снятые в провинции Герат, на которых талибы * рубят манекенам головы.
Сообщается, что местное министерство по пропаганде чести и борьбе с пороком потребовало убрать из «бутиков» всех «идолов», однако после протестов владельцев магазинов согласилось, что будет достаточно отрезать головы пластиковым моделям. В противном случае предпринимателей будет ждать суровое наказание.
Афганские бизнесмены этой инициативой талибов* недовольны. Некоторые торговцы прячут манекены, некоторые просто покрывает их лица тканью. Владельцы магазинов беспокоятся, что люди перестанут покупать одежду, надетую на «безголовых» манекенов.
В свою очередь, глава торговой ассоциации в Герате Абдул Фаиз Зада заявил: «Головы манекенов нужно прикрывать, а не рубить. Каждый манекен стоит $100, $80 или $70, и их обезглавливание будет огромной финансовой потерей».
*Организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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