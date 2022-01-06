В Казахстан введут миротворческие силы ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы.

«На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и, самое главное, – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», – заявил президент Казахстана.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение поддержать Токаева и направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян. Он отметил, что миротворцы будут введены в Казахстан только до стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на топливо: с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120. Первыми на митинги вышли жители городов Жанаозен и Актау, расположенных в нефтедобывающем регионе – Мангистауской области. Затем протесты охватили всю страну.

Нур-Султан, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»