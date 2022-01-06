Франция вводит обязательную вакцинацию против ковида

Во Франции утвердили закон о «санитарном паспорте» – в стране, по сути, вводится обязательная вакцинация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был принят только с третьего раза: первый раз дебаты планировались в ночь с 3 на 4 января. Но, в соответствии с парламентскими правилами, ночное заседание можно проводить только с согласия большинства депутатов. В зале же оказалось больше представителей оппозиции, чем правящей партии, а они не захотели проводить ночь, обсуждая непопулярный закон. Вопрос пришлось отложить.

На следующий день президент Макрон в интервью газете Parisien назвал нежелающих прививаться безответственными и пригрозил лишить их всех прав: «Я здесь не для того, чтобы доставать французов. Но непривитых я действительно хочу достать. Когда свобода одного человека угрожает свободе других, это безответственно. Безответственный человек больше не гражданин», – заявил он.

«Неизвестно, что больше поразило французов – недвусмысленное обещание лишить непривитых доступа к социальной жизни, сделав их гражданами второго сорта, или использованный в президентском интервью французский глагол «emmerder», который мы вежливо переводим как «доставать», хотя корень его, как известно, «merde» – дерьмо», – пишет «Коммерсант».

Оппозиция возмутилась, обвинив президента в расколе нации, желании сделать непривитых гражданами второго сорта, а также ввести «коллективное наказание, направленное против свободы личности». Голосование снова было сорвано.

И только минувшей ночью закон прошел утверждение в Национальной ассамблее: за него высказались 214 человек, против – против 93 еще 27 воздержались. В начале следующей недели документ должен рассмотреть Сенат.

Если закон будет принят, отсутствие «паспорта вакцинации» фактически лишит французов доступа к социальной жизни, а получить его можно будет, только завершив полный курс прививок.

Париж, Игорь Юров

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