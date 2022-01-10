Военные в Норвегии столкнулись с дефицитом трусов из-за пандемии

В Норвегии военнослужащих обязали сдавать нижнее белье по окончании службы. Дело в том, что в армии возник дефицит этих предметов одежды. Об этом сообщает государственный телеканал NRK.

Проблема с трусами и лифчиками в норвежских вооруженных силах наблюдалась и в прошлом году. Поэтому было решено использовать для повторного ношения бывшее в употреблении белье.

Представитель организации тылового обеспечения вооруженных сил Норвегии Ханс Мейзинсет заверил, что одежду тщательно стирают и проверяют на наличие повреждений. Таким образом, солдаты получают белье в хорошем состоянии.

Дефицит возник из-за разрыва цепочек поставок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме нижнего белья в армии Норвегии испытывают потребность в обуви маленьких и больших размеров, а также шерстяных носках.

Осло, Зоя Осколкова

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