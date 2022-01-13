В Канаде отцу-антипрививочнику суд запретил встречаться с сыном

В Канаде суд запретил отцу, который отказывается прививаться от коронавируса, видеться с 12-летним сыном. Мать ребенка опасается, что мужчина заразит мальчика. Об этом сообщает Le Devoir.

Судья Верховного суда Квебека отметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке контакты с непривитым противником санитарных мер не соответствуют интересам мальчика. При этом отец заявил, что у него сдержанное отношение к вакцинации, он не привит, но соблюдает меры предосторожности и почти не выходит из дома.

Мать ребенка настаивает на том, что ее бывший супруг является антипрививочником и сторонником теорий заговора. Сам мальчик получил две дозы вакцины от коронавируса, но судья считает, что в условиях распространения омикрон-штамма это не дает полной защиты от инфекции.

Кроме того, решающим аргументом для суда стало то, что у матери ребенка еще двое маленьких детей от другого брака, которые по возрасту не могут быть вакцинированы.

Запрет действует до февраля, затем дело будет пересмотрено. В случае улучшения эпидемиологической ситуации судья обещал вернуть прежний график встреч сына с отцом.

Оттава, Зоя Осколкова

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