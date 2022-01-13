Армия США столкнулась с дефицитом новобранцев из-за пандемии

В США заявили о нехватке рекрутов из-за падения престижа военной службы и пандемии коронавируса. Командование готово заплатить бонус в 50 тысяч долларов новобранцам, которые подпишут контракт на шесть лет. Об этом сообщает National Public Radio.

Глава рекрутингового командования США генерал-майор Кевин Верин заявил, что конкурировать с гражданским сектором в плане набора квалифицированных специалистов становится все сложнее. Решение проблемы он видит только в материальном стимулировании.

Пандемия заставила отменить рекрутирование в школах и на публичных мероприятиях. По словам Верина, армия из-за отсутствия личного контакта потеряла целое поколение.

Ранее максимальный бонус при поступлении на военную службу в США составлял 40 тысяч долларов. Такую сумму могли получить специалисты по кибербезопасности, курсанты рейнджерских учебных центров и техники.

Кроме того, генерал-майор пожаловался на сокращение финансирования. Так в 2018 году на вербовку было выделено более 485 млн долларов, но и тогда набор не был выполнен в запланированном объеме. В минувшем году на эти цели выделили уже 233 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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