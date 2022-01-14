При крушении поезда в Индии погибли девять человек

В Индии жертвами железнодорожной катастрофы стали девять человек. Десятки пассажиров пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Авария произошла около города Майнагури, расположенного в индийском штате Западная Бенгалия. 12 вагонов пассажирского состава, следовавшего по маршруту Гувахати-Биканер, сошли с железнодорожных путей.

В результате люди оказались заблокированы в опрокинувшихся вагонах. По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек. Около 70 получили различные травмы, десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте крушения работают спасатели. Есть вероятность, что в вагонах все еще могут находиться люди, поэтому число погибших и пострадавших может вырасти. Причины ЧП устанавливаются.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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