КНДР провела третьи ракетные испытания за 10 дней

Военные в Южной Корее зарегистрировали новых этап испытаний ракетных систем на территории КНДР. Ракета с неизвестными характеристиками запущена в восточном направлении, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Это третий ракетный запуск с территории КНДР за последние 10 дней. 5 и 11 января из провинции Чагандо на границе с Китаем произведены пуски неизвестных ракет. Северокорейские военные сообщили об испытаниях гиперзвуковых ракет. Военные в соседних странах заявили, что характеристики оружия больше подходят для баллистических ракет.

На фоне активных ракетных испытаний США ввели санкции против шести граждан КНДР, проживающих в Китае или России, а также россиянина Романа Алара. Вашингтон также призвал ввести против КНДР ограничения в связи с нарушением резолюций Совбеза ООН.

В ответ Северная Корея пригрозила Штатам «более сильной и определенной реакцией». Руководство страны заявило, что испытания ракет проводятся для повышения обороноспособности страны и совершенно законны, передает NHK.

Сеул, Наталья Рязанова

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