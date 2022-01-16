Более 200 тысяч японцев эвакуировали из-за цунами

Власти Японии рекомендовали более 210 тыс. жителей в семи префектурах покинуть дома из-за угрозы цунами. Трехметровые волны дошли до островного государства после извержения подводного вулкана близ Тонги, пишет The Japan Times.

Первые предупреждения прозвучали вечером 15 января, а к полудню по местному времени 16 января уже вовсю работали оповещатели. В ряде районов волны достигали трех метров в высоту, но большая часть не превышала 1,2 метра. Вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы высота волн не превышала метра.

МЧС России также предупредил о возможности цунами жителей курильского острова Шикотан, куда шли волны высотой в 1,2-1,3 метра. В 15:00 часов по местному времени угроза цунами была снята.

Непогода повлияла на волнение моря вблизи Камчатки. МЧС предупредило об опасном волнении высотой 8-10 м в близлежащих районах в Тихого океана и Берингова моря. По прогнозу ведомства, угроза высоких волн сохранится до середины дня 17 января.

Токио, Наталья Рязанова

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