Самый крупный черный алмаз продадут за криптовалюту

На торги Sotheby' впервые выставлен черный бриллиант «Энигма», вес которого составляет 555,55 карата. Камень внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В аукционном доме сообщили, что черный бриллиант в течение 20 лет находился в частной коллекции и еще ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу.

Онлайн-аукцион пройдет 3-9 февраля. При этом приобрести драгоценный камень можно будет за криптовалюту.

По словам экспертов, «Энигма» имеет неправильную форму и невыразительный цвет, поэтому камень скорее будет интересен инвесторам, а не ювелирам.

Лондон, Зоя Осколкова

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