Однопартийцы угрожают сместить Бориса Джонсона из-за «патигейта»

Еще 20 членов Консервативной партии Великобритании намерены выразить недоверие премьер-министру страны Борису Джонсону. Их писем вместе с поступившими ранее хватит для голосования по отставке главы кабмина.

Должность Джонсона оказалась под угрозой после вечеринок с нарушениями антиковидных правил, которые получили название «патигейт». В адрес премьера уже поступили 35 писем о недоверии. Для организации голосования об отставке достаточно 54 – 15% от общего числа членов партии в парламенте, пишет «Интерфакс».

В случае получения всех писем глава группы консерваторов в Палате общин Грэм Брэйди должен оценить, поддерживает ли большинство однопартийцев Джонсона. Для этого организуют голосование. В случае проигрыша Борис Джонсон обязан будет покинуть пост, а партия назначит нового главу кабмина.

Напомним, две вечеринки британских госслужащих состоялись 16 апреля 2021 года, во время национального траура по принцу Филиппу. Сам Джонсон в них не участвовал, а находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Еще одно торжество было организовано в правительственной резиденции в мае 2020 года, в самый разгар локдауна. Тогда Джонсон извинялся перед членами парламента, объяснив, что ошибочно посчитал мероприятие рабочим.

Лондон, Наталья Рязанова

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