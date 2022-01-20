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Четверг, 20 января 2022, 15:47 мск

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В Либерии около 30 человек погибли в давке на религиозном мероприятии

В Либерии произошла давка во время религиозной церемонии. По предварительным данным, жертвами ЧП стали не менее 29 человек.

Инцидент произошел на религиозном собрании в пригороде столицы страны Монровии. Прихожане христианского общества подверглись нападению со стороны вооруженных боевиков. Люди в панике бросились бежать, возникла неразбериха, некоторые падали на землю, началась давка.

По информации полиции, на данный момент подтверждена смерть 29 человек. В числе жертв 11 детей и беременная женщина.

Правоохранители задержали одного из бандитов, вооруженного мачете. Ожидается, что место трагедии посетит президент страны Джордж Веа.

Монровия, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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