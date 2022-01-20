Жители США получили от полиции экстренное предупреждение о Джокере

Жители американского штата Миссури получили на свои телефоны оповещение от патрульной службы, в котором указывалось, что Джокер на свободе. Позже выяснилось, что произошла техническая ошибка.

По данным местных СМИ, правоохранители обратились к жителям города Готэм с просьбой помочь найти автомобиль Dodge 3700 GT 1978 года с номерным знаком UKIDME. На такой машине ездил Джокер в кинокартине «Бэтмен» 1989 года.

В полиции пояснили, что причин для беспокойства нет, сообщение разослали в рамках тестирования системы оповещения. Дело в том, что кто-то из сотрудников пошутил, напечатав отсылку к художественному фильму.

«Патруль регулярно тестирует систему Blue Alert, чтобы убедиться, что она работает должным образом», – пояснили правоохранители.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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