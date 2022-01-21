В Гане 20 человек погибли при взрыве грузовика со взрывчаткой

Порядка 20 человек погибли, 59 получили различные травмы после того, как сдетонировала взрывчатка для работ в шахте. Инцидент случился в поселке Чирано на западе Ганы. Перевозивший ее грузовик попал в ДТП, и это привело к взрыву, передает Indozone.id.

По данным местной полиции, в грузовик врезался мотоцикл. От столкновения пошла искра, и взрывчатка сдетонировала. Взрывом разрушены около 500 близлежащих домов, пострадали пассажиры проезжавшего рядом автобуса и пешеходы.

Сначала сообщалось о 17 жертвах, позже число погибших уточнили. Всех погибших перевезли в морг, теперь их опознают родственники.

Чирано, Наталья Рязанова

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