российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 января 2022, 11:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Гане 20 человек погибли при взрыве грузовика со взрывчаткой

Фото: twitter.com/libertatea

Порядка 20 человек погибли, 59 получили различные травмы после того, как сдетонировала взрывчатка для работ в шахте. Инцидент случился в поселке Чирано на западе Ганы. Перевозивший ее грузовик попал в ДТП, и это привело к взрыву, передает Indozone.id.

По данным местной полиции, в грузовик врезался мотоцикл. От столкновения пошла искра, и взрывчатка сдетонировала. Взрывом разрушены около 500 близлежащих домов, пострадали пассажиры проезжавшего рядом автобуса и пешеходы.

Сначала сообщалось о 17 жертвах, позже число погибших уточнили. Всех погибших перевезли в морг, теперь их опознают родственники.

Чирано, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Общество, Скандалы и происшествия,