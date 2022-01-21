Папуа-Новая Гвинея отказалась от смертной казни

Власти Папуа-Новой Гвинеи отменили смертную казнь. Преступников, которых приговорили к высшей мере наказания, переведут на пожизненное заключение.

Как сообщает газета Post Courier, акт о смертной казни был принят в Папуа – Новой Гвинее в 1984 году. В стране лишали жизни убийц, насильников, грабителей, а также лиц, обвиненных в предательстве.

В настоящее время в государстве 14 человек приговорены к смертной казни, из них двое находятся в бегах. Теперь все эти люди переведены на пожизненное тюремное заключение без права амнистии в течение 30 лет.

Единственным способом казни в Папуа-Новой Гвинее было повешение. Однако приговоры не приводились в исполнение сразу из-за проблем в местной уголовной системе.

Порт-Морсби, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»