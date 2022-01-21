В Индонезии грузовик без тормозов сбил несколько десятков мотоциклов и машин

В Индонезии четыре человека погибли и более 20 получили ранения в массовой аварии. У грузовика отказали тормоза, он буквально снес несколько транспортных средств на светофоре.

Запись с камер наружного наблюдения в городе Баликпапан попала в соцсети. На кадрах контейнеровоз на полной скорости врезается в автомобили и мотоциклы, ожидающие разрешающего сигнала на перекрестке.

По данным местной полиции, в результате ДТП четыре человека погибли, 22 получили различные ранения. Повреждения также получили два пикапа, столько же легковых машин и микроавтобусов, шесть минивэнов и 14 мотоциклов.

Установлено, что контейнер, который перевозил большегруз, был полностью закружен известью, используемой для очистки воды. Увидев впереди затор, водитель снизил передачу и попытался снизить скорость, но у машины отказали тормоза.

Джакарта, Зоя Осколкова

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