Арнольд Шварценеггер попал в аварию

В Лос-Анджелесе голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную авария. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщает портал TMZ.
По данным издания, ДТП произошло неподалеку от дома актера. Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. В результате машина актера заехала на крышу легковушки. Кто стал виновником аварии, не уточняется.
Сам Шварценеггер не пострадал, однако удар был такой сильный, что в машине сработали подушки безопасности. Женщина в Prius получила травму головы, ее госпитализировали.
Актер до конца оставался на месте ДТП. Он намерен навестить пострадавшую в больнице.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube