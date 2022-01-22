Арнольд Шварценеггер попал в аварию

В Лос-Анджелесе голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную авария. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, ДТП произошло неподалеку от дома актера. Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. В результате машина актера заехала на крышу легковушки. Кто стал виновником аварии, не уточняется.

Сам Шварценеггер не пострадал, однако удар был такой сильный, что в машине сработали подушки безопасности. Женщина в Prius получила травму головы, ее госпитализировали.

Актер до конца оставался на месте ДТП. Он намерен навестить пострадавшую в больнице.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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