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Суббота, 22 января 2022, 08:41 мск

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Арнольд Шварценеггер попал в аварию

www.instagram.com/schwarzenegger/

В Лос-Анджелесе голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную авария. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, ДТП произошло неподалеку от дома актера. Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. В результате машина актера заехала на крышу легковушки. Кто стал виновником аварии, не уточняется.

Сам Шварценеггер не пострадал, однако удар был такой сильный, что в машине сработали подушки безопасности. Женщина в Prius получила травму головы, ее госпитализировали.

Актер до конца оставался на месте ДТП. Он намерен навестить пострадавшую в больнице.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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