Французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет

Французский модельер Тьерри Мюглер, основатель одноименного дома моды, известный дизайнер и фотограф, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил AFP агент кутюрье.

По словам собеседника издания, Мюглер скончался по естественным причинам. Другие детали его смерти не разглашаются.

Тьерри Мюглер основал собственный дом моды, организовывал показы одежды и зрелищные шоу. Наибольшей популярности он достиг в 1980-е-1990-е годы, когда о его работе стало известно на международном уровне. В конце 1990-х Мюглер ушел из мира моды, но продолжал работать в качестве фотографа, дизайнера и создателя костюмов.

Париж, Зоя Осколкова

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