В Индонезии 17 человек заживо сгорели в караоке-клубе

В Индонезии произошла массовая драка, в которой участвовали около 300 человек. По последним данным, один человек погиб от ножевого ранения, не менее 17 стали жертвами пожара в караоке-клубе, который подожгли участники беспорядков.

По данным индонезийского новостного агентства ANTARA, столкновения произошли в городе Соронг в провинции Западное Папуа. До сих пор неясно, с чего начался конфликт, в который были втянуты несколько сотен человек.

Один из участников беспорядков, был ранен ножом, от полученной травмы он скончался. Личность погибшего удалось установить.

Кроме того, неизвестные подожгли караоке-клуб, в котором находилось много людей. Погибли не менее 17 человек. Тела настолько сильно обгорели, что идентифицировать личности по визуальным признакам не представляется возможным.

Полиция проводит расследование, цель которого установить зачинщиков и активных участников беспорядков, а также тех, кто повинен в смерти людей.

Джакарта, Зоя Осколкова

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