Бывший папа Римский признался в лжесвидетельстве по делу о священниках-педофилах

Экс-папа Римский Бенедикт XVI признался, что предоставил ложную информацию по делу о священниках, растлевавших детей в 1977-1982 годах. Об этом пишет Politico.

Расследованием инцидентов занималась юридическая фирма Westpfahl Spilker Wastl, она и выдвинула обвинения к Бенедикту. По мнению юристов, он знал о переводе в его епархию нескольких священников, которых подозревали в совершении насилия над мальчиками, но все равно позволил им служить.

При этом сам бывший понтифик ранее отрицал присутствие на собрании, где обсуждалось дело «священников-педофилов». Теперь Бенедикт признал, что был на этой встрече, а изначально солгал не «из злого умысла, а в результате недосмотра при редактировании его заявления». Бывший папа извинился за свой поступок и подчеркнул, что сожалеет об ошибке.

По данным правозащитников, в епархиях Мюнхена и Фрайзинга в период с 1945-го по 2019 год почти 500 детей стали жертвами надругательств со стороны священников. Нынешний папа Римский Франциск пообещал восстановить справедливость в отношении жертв сексуального насилия со стороны католического духовенства.

Рим, Зоя Осколкова

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