Известный фотограф Рене Робер умер на оживленной улице Парижа

Фотограф Рене Робер пять часов пролежал на тротуаре на оживленной улице Парижа и не получил помощи. В результате мужчина умер от переохлаждения, сообщает радио RTL.

Друг фотографа Мишель Момпонте рассказал, что Робер вышел из дома около 21:30. Уже тогда ему было нехорошо. Видимо, на улице фотографу стало хуже, он упал и ударился головой о тротуар.

«Он оставался на земле, по крайней мере, пять или шесть часов в одном из самых оживленных районов Парижа, и никто не счел нужным подойти», – возмутился журналист и музыкант Мишель Момпонте.

Бездомный мужчина подошел проверить состояние фотографа около 5:30, но тот был уже мертв. Бездомный позвал полицию, и тело Рене Робера забрали с улицы.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Знаменитым его сделали снимки танцовщиков фламенко. С 1960-х годов Робер жил и работал в Париже.

Париж, Наталья Рязанова

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