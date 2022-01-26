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Среда, 26 января 2022, 10:00 мск

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Известный фотограф Рене Робер умер на оживленной улице Парижа

Фото: pixabay.com

Фотограф Рене Робер пять часов пролежал на тротуаре на оживленной улице Парижа и не получил помощи. В результате мужчина умер от переохлаждения, сообщает радио RTL.

Друг фотографа Мишель Момпонте рассказал, что Робер вышел из дома около 21:30. Уже тогда ему было нехорошо. Видимо, на улице фотографу стало хуже, он упал и ударился головой о тротуар.

«Он оставался на земле, по крайней мере, пять или шесть часов в одном из самых оживленных районов Парижа, и никто не счел нужным подойти», – возмутился журналист и музыкант Мишель Момпонте.

Бездомный мужчина подошел проверить состояние фотографа около 5:30, но тот был уже мертв. Бездомный позвал полицию, и тело Рене Робера забрали с улицы.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Знаменитым его сделали снимки танцовщиков фламенко. С 1960-х годов Робер жил и работал в Париже.

Париж, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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