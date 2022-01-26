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Среда, 26 января 2022, 13:40 мск

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Метро Лондона остановилось на час из-за лебедя

Фото: Pixabay

Лебедь, оказавшийся на путях, парализовал работу лондонского метро на целый чай. Птицу изловили и выпустили на волю.

Как сообщают местные СМИ, лебедя заметили пассажиры на станции South Acton. Пернатый сидел на рельсах и не двигался с места. Люди пытались спугнуть птицу криками, но она не собиралась улетать.

Тогда к спасательной операции подключились работники метрополитена. Они поймали птицу и передали ее ветеринарам. В результате были задержаны и отменены маршруты 14 поездов.

По словам медиков, лебедь был дезориентирован и истощен. Вероятно, у него даже не было сил, чтобы улететь. После осмотра птицу выпустили на волю.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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