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Четверг, 27 января 2022, 14:16 мск

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Жителя Украины лишили прав на 190 лет

Житель Львова неоднократно нарушал ПДД и за это был лишен прав на 190 лет. Мужчину многократно ловили за рулем пьяным, а сумма неоплаченных штрафов превысила 1 млн гривен.

Ранее 33-летнего украинца только штрафовали, в конце декабря Шевченковский районный суд Львова впервые назначил ему 15 суток административного ареста. Уже в январе таких постановлений было в общей сложности четыре, сообщает портал Zaxid.net.

Нарушителя поймали в сентябре с разницей в несколько дней. Водитель вел себя неадекватно и, по словам патрульных, у него были расширены зрачки, нарушена речь и дрожали пальцы. Однако от медосвидетельствования он отказался.

Мужчина продолжил нарушать ПДД, при этом изъять автомобиль у него не могут, так как он ездит на незарегистрированных машинах. В январе срок лишения водительского удостоверения украинца достиг 190 лет. При этом на рассмотрении у суда есть еще несколько протоколов о нарушениях этого гражданина.

Львов, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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