российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 января 2022, 10:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Мисс США – 2019» погибла в Нью-Йорке

Фото: Pixabay

В Нью-Йорке обнаружили тело модели Челси Крист, которая завоевала титул с мисс США в 2019 году.

По данным New York Post, тело 30-летней Челси нашли у 60-этажного здания, в котором она проживала. В апартаментах обнаружили записку, в которой молодая женщина сообщала, что хочет оставить все имущество своей матери.

Кроме того, незадолго до смерти Крист опубликовала в своем аккаунте Instagram пост со словами: «Пусть этот день принесет вам покой».

Семья победительница конкурса красоты подтвердила ее гибель. «Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой», – сказали изданию близкие модели.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

КНДР подтвердила испытания ракеты средней дальности / В США в отеле нашли без сознания 16 человек / Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину / Жители Сербии негативно оценивают внешнюю политику Евросоюза и США / Вашингтон напомнил косовским «властям» об обязательствах перед Сербией / Почти треть жителей Земли считают политику России фактором стабильности в мире / «Информационная химера»: Запад прикрывает свое дипломатическое поражение истерикой в СМИ / «Взорвать ситуацию и вызвать хаос»: США готовят для России казахстанский сценарий, используя Киев как детонатор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, США,