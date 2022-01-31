«Мисс США – 2019» погибла в Нью-Йорке

В Нью-Йорке обнаружили тело модели Челси Крист, которая завоевала титул с мисс США в 2019 году.

По данным New York Post, тело 30-летней Челси нашли у 60-этажного здания, в котором она проживала. В апартаментах обнаружили записку, в которой молодая женщина сообщала, что хочет оставить все имущество своей матери.

Кроме того, незадолго до смерти Крист опубликовала в своем аккаунте Instagram пост со словами: «Пусть этот день принесет вам покой».

Семья победительница конкурса красоты подтвердила ее гибель. «Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой», – сказали изданию близкие модели.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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