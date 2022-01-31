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Понедельник, 31 января 2022, 13:05 мск

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В США актрису уволили за видео в TikTok о похоронах полицейского

Фото: Pixabay

Актрису Жаклин Гузман уволили из нью-йоркского театра после того, как она опубликовала в TikTok ролик, в котором высказала недовольство перекрытием улиц из-за похорон полицейского. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудники полиции 22-летний Джейсон Ривера и 27-летний Уилберт Мора были убиты во время исполнения служебных обязанностей. На похороны Риверы собрались сотни горожан. Для траурной процессии перекрыли улицу.

«Нам не обязательно перекрывать Нижний Манхэттен только потому, что один коп умер из-за того, что, кажется, не справился со своей работой», – заявила Гузман на видео, показывая пустую улицу. «А если у кого-нибудь будет инфаркт? К ним не проедут, и все из-за чертова копа», – добавила Жаклин. Пост свой она позже удалила.

Жалобы актрисы в полиции Бруклина назвали неуважительными не только по отношению к стражам порядка, но и ко всем людям. В компании Face to Face Films, где работала Гузман, подчеркнули, что не разделяют мнения теперь уже бывшей сотрудницы. Причиной ее увольнения назвали именно эту публикацию в соцсети.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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