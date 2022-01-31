УЕФА судится с кафе из-за пиццы «Лига шампиньонов»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал иск в суд в отношении кафе из-за названия пиццы «Лига шампиньонов». Владелец заведения к этому отнесся с юмором.

Как сообщается на страничке в Instagram немецкой пиццерии Wolke, УЕФА обратился в суд из-за блюда под названием Champignons League, которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League). Турнир был основан в 1992 году и с тех пор проводится под эгидой УЕФА.

В пиццерии с юмором отнеслись к происходящему и заявили, что иск в суд говорит о том, что они находятся на правильном пути.

«Для меня, как для поклонника футбола, такой иск – большая честь и лучшая реклама», – написал владелец под снимком судебного уведомления.

Берлин, Зоя Осколкова

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