В аэропорту Боготы найден груз из 143 тарантулов

143 тарантула предназначенных для Мексики, были конфискованы колумбийскими властями в четверг, 31 марта, во время операции по борьбе с торговлей животными в аэропорту Боготы, сообщило министерство окружающей среды Колумбии. Пауки, 12 из которых умерли от удушья, были спрятаны в полиэтиленовых пакетах на борту грузового самолета, говорится в сообщении министерства.

Представители министерства добавили, что у груза «не было документов, подтверждающих его происхождение» или разрешений на легальную перевозку. По данным Международного союза охраны природы (МСОП), тарантулы незаконно продаются на нелегальном мировом рынке домашних питомцев из-за их послушного характера и интересного внешнего вида.

Полиция начала расследование, чтобы установить «отправителя и получателя» пауков. В ноябре в Колумбии уже было изъято 232 тарантула, они должны были быть проданы в Европе.

Отметим, что в Колумбии, одной из стран мира с богатейшим биоразнообразием, закон предусматривает уголовное наказание и весьма значительные штрафы в отношении лиц, обвиняемых в торговле животными.

Богота, Елена Васильева

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